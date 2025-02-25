انهيار العملات المشفرة مع استمرار عمليات البيع

انخفضت أسعار العملات المشفرة الرئيسية بنسبة 14 % خلال الـ 24 ساعة الماضية مع استمرار عمليات البيع المطولة وسط نقص المحفزات والمخاوف الاقتصادية الكلية المتزايدة، وانخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر، في حين شهدت «سولانا» و«دوج» و«إكس آر بي» و«إيثيريوم» أيضاً خسائر كبيرة. ورغم المشاعر المتراجعة يتوقع بعض المتداولين التعافي إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، وقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل موقفه السياسي.

وانخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في عدة أسابيع، ما أدى إلى عمليات تصفية بقيمة 950 مليون دولار، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العودة إلى تعريفات جمركية بنسبة 25 % على أكثر من 900 مليار دولار من الواردات الكندية والمكسيكية، ما أثار مخاوف التضخم. أدى الإعلان إلى انخفاض البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار، وإيثريوم إلى 2415 دولاراً، وجر العملات البديلة إلى الخسائر. في غضون ذلك فشلت مقترحات مشروع قانون احتياطي البيتكوين في مونتانا، وداكوتا الشمالية، ووايومنغ، وساوث داكوتا، ما أدى إلى توقف جهود الدولة لاستثمار الأموال العامة في العملات المشفرة.

وأدى انخفاض سعر البيتكوين لأدنى مستوى منذ 13 يناير، إلى محو أكثر من 9000 دولار من قيمتها عند أعلى مستوى يوم الجمعة. وارتفعت المراكز السائلة إلى ما يزيد على مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بالمراكز الطويلة. ويجب على البيتكوين أن تستحوذ بالكامل على السيولة المتاحة لتحفيز الصعود. ويقترح محللون أنه يمكن الوصول إلى نطاق قاع نهائي يتراوح بين 83000 دولار و87000 دولار قبل أن يستقر السوق، ما يمهد الطريق لمسار تصاعدي متجدد.

بلغ خوف السوق مستويات قياسية، لأنه رغم انخفاض السعر لم يزدد حجم التبادل، ويشير هذا النمط الفني إلى أن قاع السوق قد يكون وشيكاً، وهناك احتمال أن يؤدي هذا الارتفاع إلى تحفيز التعافي السريع.