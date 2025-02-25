وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع

قال وزير المالية الألماني يورج كوكيس في مقابلة مع رويترز إن روسيا لن تتم إعادتها إلى مجموعة السبع كما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من المقرر أن يسافر كوكيس اليوم الثلاثاء إلى كيب تاون لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، لكن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لن يحضر بسبب تعارض في جدول الأعمال.

وستكون حالة الاقتصاد العالمي الراهنة موضوعا رئيسيا تتناوله الاجتماعات.

وكان المستشار أولاف شولتس قد عين كوكيس وزيرا للمالية في نوفمبر بعد انهيار الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه شولتس، ومن المقرر أن يظل في منصبه لحين تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات يوم الأحد التي فاز فيها المحافظون بزعامة فريدريش ميرتس.

وقال كوكيس إن من الممكن تجنب نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأن الجانبين على استعداد للتفاوض وإنه "ليس من مصلحة أحد بدء حرب تجارية"، وذلك في إشارة إلى خطط ترامب لفرض رسوم جمركية مضادة.

وأضاف كوكيس أن الفائض الذي حققه الاتحاد الأوروبي في السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة تم تعويضه تقريبا من خلال الفائض الأمريكي في الخدمات المصدرة إلى أوروبا.

وقال إن مجموعة السبع قد تناقش مقترحات مطروحة منذ وقت طويل لاستخدام أصول سيادية روسية مجمدة في أوروبا بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا.