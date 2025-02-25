نقص المتخصصين الألمان يبطئ تحول الطاقة

تزداد فجوة العمالة الماهرة في المهن المهمة المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة اتساعاً في ألمانيا، بحسب دراسة أجراها مركز الكفاءة لتأمين العمالة الماهرة التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو).

وقال معد الدراسة يوريك تيدمان: «نقص المتخصصين المؤهلين يشكل عقبة أمام التحول الناجح في مجال الطاقة في ألمانيا».

ويُقصد بفجوة العمالة الماهرة عدد الوظائف الشاغرة التي لا يوجد لها من الناحية الحسابية البحتة أشخاص عاطلون عن العمل مؤهلون بشكل مناسب لشغلها.

وبحسب الدراسة، تعذر شغل أكثر من 18 ألفاً و300 وظيفة شاغرة عام 2024، بزيادة قدرها 2.9 % مقارنة بعام 2023.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى كهربائيين في مجال البناء - من بين تخصصات أخرى - لتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية وطواحين الهواء.

وقال تيدمان: «إنهم يعتبرون بمثابة عنق الزجاجة للتحول في مجال الطاقة».

وهناك نقص في العمالة الماهرة في قطاعات أخرى، وتظل مجالات الصحة والتمريض ورعاية المسنين ورعاية الأطفال والتعليم متضررة بشكل خاص.

وإجمالاً تعذر شغل نحو 487 ألفاً و29 وظيفة في المتوسط ​​في عام 2024، بتراجع قدره 14.6 % مقارنة بعام 2023.