تمتلك 125 شركة.. ما هي أهم 10 استحواذات لأبل خلال 20 عاماً؟





تُعدّ شركة أبل ثالث أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لـ"فيجوال كابيتاليست"، وقد وصلت القيمة السوقية لشركة أبل إلى 3.04 تريليون دولار.

وسبق أبل في القيمة السوقية إنفيديا بقيمة سوقية تخطت 4.2 تريليونات دولار ومايكروسوفت بقيمة سوقية 3.8 تريليونات دولار، والشركات الثلاث هي شركات أمريكية.

وتأسست أبل في عام 1977 على يد رونالد جيرالد وين، وستيفن وزنياك، وستيفن جوبز. في البداية، كان وين يمتلك نسبة 10% من أسهم الشركة، لكنه تراجع عن الصفقة في غضون 12 يومًا فقط، وباع حصته مقابل 500 دولار.

وشرع وزنياك وجوبز في بيع أول حاسوب لشركة أبل، وحققت مبيعات الأجهزة معدلات نمو هائلة مكّنت الشريكين من تطوير الشركة، حيث قفزت المبيعات من 7.8 ملايين دولار في عام 1978 إلى 177 مليون دولار في عام 1980، وهو العام الذي طرحت فيه أبل أسهمها للاكتتاب العام.

غادر كلّ من جوبز ووزنياك شركة أبل في أوائل الثمانينيات للعمل على مشاريع أخرَى. أسس جوبز شركة تُدعَى "نكست سوفتوير" (NeXT Software) واشترَى "بيكسار أنيميشنز" (Pixar Animations). لكن الخطط التي وضعها جوبز قبل رحيله استمرت في تعزيز حصة أبل في السوق، وبحلول عام 1987، كان سهم أبل يتداول عند 79 دولاراً. أدى هذا إلى أول عملية تجزئة لأسهم الشركة، تلتها عمليات تجزئة لاحقة في الأعوام 1987 و2000 و2005 و2014، وآخرها في عام 2020.

خلال فترة التسعينيات، بدأ سعر سهم أبل في الانخفاض. ولم تعد الشركة إلى مسار نموها إلّا في عام 1997، حين استحوذت أبل على شركة "نكست" التي يملكها جوبز، لاستعادة توظيف جوبز رئيساً تنفيذياً لهَا.

منذ ذلك الحين، أصبحت أبل شركةً رائدةً في صناعة الحواسيب، وتمتلك الآن خمسة منتجات رئيسية: أجهزة آيفون، وأجهزة ماك، وأجهزة آيباد، والملحقات، والخدمات. ويُعد الآيفون، بفارق كبير، خط منتجاتها الأكثر ربحيةً، حيث حقق مبيعات بلغت 205 مليارات دولار في السنة المالية 2022.

ما هي الشركات التي تمتلكها أبل؟

تمتلك أبل ما يقارب 125 شركةً بقيمة تقريبية تبلغ 8 مليارات دولار. العديد من الشركات التي اشترتها أبل هي شركات تقنية صغيرة تدمجها في منتجاتها الخاصة، بدلًا من السماح للعلامة التجارية بالاستمرار في العمل بشكل مستقل، على سبيل المثال، كانت شركة "برايم سينس" (PrimeSense) المتخصصة في الاستشعار ثلاثيّ الأبعاد هي صاحبة الابتكار وراء تقنية بصمة الوجه (FaceID) من أبل.

وكانت أكبر عملية استحواذ لشركة أبل حتى الآن هي استحواذها على شركة "بيتس إلكترونيكس" (Beats Electronics). شهدت الصفقة استحواذ أبل على كلّ من خدمة البث القائمة على الاشتراك وقسم الإلكترونيات الذي يصنع سماعات الرأس ومكبرات الصوت والبرامج الصوتية الشهيرة التابعة لشركة بيتس.

ويُظهر تاريخ استحواذات أبل مسارها الواضح في التحول من شركة حواسيب إلى شركة تركز على الأجهزة المحمولة، ومؤخراً إلى منصة خدمات متكاملة مع إطلاق خدمات مثل "أبل ميوزك" (Apple Music) و"أبل تي في" (Apple TV).

ووفقًا لتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، فقد استحوذت الشركة على أكثر من 100 شركة في السنوات الست الماضية، وصرح للمساهمين في الاجتماع السنوي العام للشركة في فبراير 2021، بأن المعدل يبلغ نحو ثلاث أو أربع شركات أسبوعيًّا.

وانخفض معدل استحواذات أبل مؤخراً، وكانت آخر استحواذاتها في 2022، حين استحوذت على شركتين، وهما: "كريديت كودوس إنك" بهدف دعم عمليات المشتريات من خلال أبل باي وشركة "إيه آي ميوزك" لإضافة مزيد من خدمات الموسيقى ثلاثية الأبعاد في سماعاتها "فيجوال أوديو".

أبرز 10 استحواذات لـ"أبل" في 20 عام

1996

الشركة: نكست المملوكة لستيف جوبز لتصنيع الأجهزة التعليمية

القيمة: 400 مليون دولار

2008

الشركة: بي إيه سيمي لتصنيع أشباه الموصلات

القيمة: 278 مليون دولار

2011

الشركة: أنوبيت تكنولوجيز لتصنيع أشباه الموصلات ووحدات التخزين

القيمة: 500 مليون دولار

2012

الشركة: أوثينتيك لمستشعرات البصمات

القيمة: 356 مليون دولار

2013

الشركة: برايم سينس لتصنيع الإلكترونيات والتقنيات ثلاثية الأبعاد

القيمة: 360 مليون دولار

2014

الشركة: بيتس إلكترونيكس للصوتيات

القيمة: 3 مليارات دولار

2017

الشركة: شازام لتشغيل ملفات الموسيقى

القيمة: 400 مليون دولار

2018

الشركة: ديالوج لأشباه الموصلات

600 مليون دولار

2018

الشركة: تيكستشر منصة الأخبار الرقمية

القيمة: 485 مليون دولار

2019

إنتل سمارت فون مودم (تصنيع معالجات الاتصالات)

القيمة: 1 مليار دولار