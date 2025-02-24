9 مليارات رحلة داخلية للصينيين في 40 يوماً

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن البلاد سجلت رقماً قياسياً بلغ 9.02 مليارات رحلة داخلية قام بها الصينيون خلال موسم السفر والعطلات، الذي استمر 40 يوماً بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة.

ويتجاوز ذلك 8.4 مليارات رحلة مسجلة خلال فترة العطلات نفسها العام الماضي.

وغالباً ما يعتبر الإقبال الكبير على السفر خلال أطول عطلة في الصين مقياساً لمتانة الاقتصاد واختباراً لمنظومة النقل الهائلة في البلاد.

وتتماشى زيادة السفر مع التوقعات.

وأفادت شينخوا بأنه تم تسجيل نحو 513 مليون رحلة قطار خلال عيد الربيع، وهو الاسم الذي يطلق على هذه العطلة في الصين، بزيادة 6.1 % عن العام الماضي، في حين سافر 90.2 مليون شخص جواً، بزيادة 7.4 % .

ويشهد عدد الرحلات خلال موسم السفر السنوي ارتفاعاً منذ أن عدلت وزارة النقل طريقة القياس قبل رأس السنة القمرية في 2023 ليشمل القيادة في رحلات خاصة على الطرق السريعة الرئيسية.

وكان إجمالي عدد الرحلات المسجلة في موسم السفر بعيد الربيع لعام 2019، وهو العام الذي سبق قيود جائحة «كوفيد19» التي أعاقت السفر، 2.98 مليار رحلة فقط.