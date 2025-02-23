جنوب أفريقيا تشهد أعلى مستوى في انقطاع التيار الكهربائي

أكدت شركة إسكوم للطاقة في جنوب أفريقيا في بيان أنها نفذت المرحلة السادسة من عمليات قطع التيار الكهربائي المنتظم، وهي أعلى مرحلة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بعد تعطل وحدات متعددة في محطة كامدن للطاقة.

وأمس السبت، طبقت إسكوم المرحلة الثالثة من عمليات قطع التيار الكهربائي ما أدى فعليا إلى تخفيف الأحمال في الشبكة الوطنية بقدرة 3000 ميجاوات.

وغالبا ما تكون الأعطال الدائمة في أسطول إسكوم من المحطات القديمة التي تعمل بالفحم، والتي توفر الجزء الأكبر من الكهرباء في البلاد، سببا في تطبيق تخفيف الأحمال وهو نظام تدريجي تشهد خلاله المرحلة الأولى قطع 1000 ميجاوات عن الشبكة وتعد المرحلة السادسة هي الأعلى تنفيذا حتى الآن.