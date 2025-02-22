مخاوف الإمدادات الروسية تهدي النفط مكاسب أسبوعية

انخفضت أسعار النفط، أمس، لكنها لا تزال تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي وسط مخاوف من اضطراب للإمدادات الروسية، في حين تستمر حالة الغموض بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً، أي 0.81%، إلى 75.86 دولاراً للبرميل خلال التعاملات. ونزل خام غرب تكساس الأمريكي 63 سنتاً، أي 0.87%، إلى 71.85 دولاراً.

وارتفع الخامان 1.5% تقريباً خلال الأسبوع ليسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل يناير. ويتجه برنت لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، بعد تراجعه 3 أسابيع، ويتجه خام غرب تكساس الوسيط لأول أسبوع من المكاسب بعد تراجعه 4 أسابيع.

وقال أولي هانسن من ساكسو بنك: إن السوق اتخذت اتجاهاً محايداً نسبياً، لكنه متوتر بشأن أسعار النفط الخام، إذ يجري تداول برنت بين 65 و85 دولاراً للبرميل وركزت السوق على اضطراب إمدادات النفط.

وقالت روسيا، إن تدفقات النفط عبر تحالف خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي للتصدير من كازاخستان، انخفضت بما بين 30 و40% الثلاثاء، بعد هجوم أوكراني على محطة ضخ.