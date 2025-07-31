أعلى 10رؤساء تنفيذيين أجراً في العالم.. كم رواتبهم؟

في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، تبرز مكاتب المديرين التنفيذيين في أكبر الشركات الأمريكية كمنصات حيوية لعرض التغيرات في رواتب القيادة العليا، خاصةً الرؤساء التنفيذيين وهي من المناصب الإدارية التي توجه استراتيجيات النمو والتوسع، ويظل يتسم هذا المنصب بأهمية استثنائية، خاصةً في فترات عدم اليقين والتحول الاقتصادي.

أظهرت بيانات الدراسة الحديثة في 29 مايو 2025 التي أعدتها شركة" إيكويلر" للأبحاث التسويقية ووكالة الأنباء "أسوشيتد برس" أن متوسط إجمالي الأجور للمدراء التنفيذيين في مؤشر "أس أند بي" بلغ حوالي 17.1 مليون دولار في عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 9.7% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا للاقتصاد الأمريكي الذي بقي قويًا رغم التحديات العالمية.

بما في ذلك الحرب التجارية المستمرة. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة لأسهم الممنوحة، والتي مثلت حوالي 71.6% من حزمة الرواتب المتوسطة، مع ارتفاع قيمتها بنسبة 14.7% لتصل إلى 10.3 مليون دولار.

ومن جانب آخر سجلت المزايا الإضافية للمدراء التنفيذيين ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 21.5%، حيث بلغت 286,343 دولار، ويُعزى ذلك إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها الشركات للوقاية من تهديدات أمنية، خاصة بعد مقتل المدير التنفيذي لـ"يونايتد هيلثكير" بريان تومسون في ديسمبر من العام الماضي.

أما على صعيد الأفراد، فإن أعلى أجر تم تسجيله خلال العام هو لرئيس شركة "أكسون إنتربرايز،" باتريك دبليو. سميث، الذي بلغت حزمة تعويضاته 164.5 مليون دولار، وكانت معظمها عبارة عن جوائز أسهم طويلة الأمد. ويأتي في المرتبة الثانية ه. لورنس كولب، جونيور من شركة "جنرال إلكتريك"، الذي حصل على 87.4 مليون دولار.

وفي قائمة أعلى 10 رؤساء تنفيذيين من حيث الأجر، تبرز شركات كبرى مثل "أبل"، "كاريير"، "نتفليكس"، و"سيلزفورس"، مع رواتب تتراوح بين 44 مليون و74 مليون دولار، مما يعكس استمرار توجه الشركات إلى تقديم حوافز مالية مغرية لجذب أفضل الكفاءات القيادية.

1. باتريك دبليو. سميث-أكسون إنتربرايز، الأجر: 164,525,721 مليون دولار.

2. لورنس كولب جونيور، جنرال إلكتريك،الأجر: 87,393,876 مليون دولار.

3. تيم كوك، أبل ، الأجر: 74,609,802 مليون دولار.

4. ديفيد ل. جيتلين، كاريير جلوبال،الأجر: 65,554,845 مليون دولار

5. ثيودور أ. ساردونيس، نتفليكس،الأجر: 61,922,397 مليون دولار

6. ديفيد إ. سايمون، مجموعة سايمون بروبرتي،الأجر: 61,394,770 دولار

7. مارك بنيوف، سيلزفورس، الأجر: 55,074,656 مليون دولار.

8. شانتانو ناراين، أدوبي، الأجر: 52,390,182 مليون دولار.

9. ديفيد م. زاسلاف،وورنر براذرز ديزكافري، الأجر: 51,918,563 مليون دولار

10. غلين د. فوغل،بوكينغ هولدينغز، الأجر: 44,837,665 مليون دولار.

رغم أن تمثيل النساء في المناصب العليا لا يزال محدودًا، إلا أن البيانات تشير إلى زيادة عددهن في المناصب التنفيذية ضمن مؤشر" أس أند بي " حيث ارتفع عددهن من 25 إلى 27 امرأة. وتبلغ متوسطات رواتبهن الآن حوالي 20 مليون دولار، وهو أعلى بنسبة 17.4% من المتوسط العام للمؤشر.

وكانت جوديث فران ماركس من شركة "أوتيس وورلدوايد" الأعلى أجرًا بين النساء، حيث حصلت على 42.1 مليون دولار في 2024، تليها جاين نيند فريزر من سيتي جروب بمبلغ 31.1 مليون دولار، وليزا ت. سو من شركة أدفانسد Micro ديجيتال بمبلغ 31 مليون دولار.

وللعام السادس على التوالي، تصدرت صناعة خدمات الاتصال قائمة أعلى الأجور بين قطاعات السوق، حيث بلغ متوسط رواتب المديرين التنفيذيين فيها 25.2 مليون دولار في 2024. تليها قطاعات الرعاية الصحية بـ20.2 مليون دولار، والتكنولوجيا بـ19.3 مليون دولار.

ويُلاحظ أن قطاع المرافق العامة لا يزال الأقل أجرًا، حيث بلغ متوسط رواتب مديريها 12.2 مليون دولار، في حين أن قطاع الخدمات المالية توظف أكبر عدد من المديرين التنفيذيين (55)، مع متوسط أجر يبلغ 18.8 مليون دولار.

بعد أن فقدت مكانتها أمام إنديانا قبل عامين، استعاد ولاية نيويورك مكانتها كموطن لأعلى رواتب الرؤساء التنفيذيين في مؤشرات أس أند بي 500، حيث بلغ متوسط راتبها الوسيط 21.7 مليون دولار في 2024. وتأتي فلوريدا في المرتبة الثانية بمبلغ 20.8 مليون دولار، بينما انخفضت إنديانا إلى المركز الثالث بمبلغ 20 مليون دولار.

وفيما يخص عدد رؤساء الشركات، لا تزال كاليفورنيا تتصدر القائمة بعد أن بلغ عدد رؤسائها التنفيذيين 43، رغم تراجعها عن 47 في 2023. تليها تكساس بـ33، ثم نيويورك بـ31، بينما جاءت إلينوي وماساتشوستس في المركزين الخامس والسادس على التوالي.