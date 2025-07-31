«مايكروسوفت» ثاني عضو في نادي الـ «4 تريليونات»

أصبحت «مايكروسوفت» عضواً ثانياً في نادي الأربعة تريليونات دولار، بعدما قفزت القيمة السوقية للشركة إلى مستوى 4.1 تريليونات دولار، لتلحق بشركة انفيديا.

وتجاوزت شركة مايكروسوفت تقديرات وول ستريت للإيرادات الفصلية بفضل النمو المطّرد في وحدة الحوسبة السحابية (آزور) في ظل الطلب القوي على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقفز إجمالي الإيرادات 18% إلى 76.4 مليار دولار من أبريل إلى يونيو، وهو الربع الرابع المالي للشركة. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن المحللين توقعوا في المتوسط إيرادات 73.81 مليار دولار. وارتفعت إيرادات آزور 39%، مقارنة بتقديرات (فيزابل ألفا) التي بلغت 34.75%.

وحققت الشركة 27.23 مليار دولار أرباحاً بنمو 23.6%، فيما بلغت ربحية السهم 3.65 دولارات بنمو 23.7% وبلغ الدخل التشغيلي 34 مليار دولار بنمو 15.6%. وقالت «مايكروسوفت»: إن إيرادات «آزور» للعام بأكمله تجاوزت 75 مليار دولار، كاشفة عن مبيعات الوحدة بالدولار للمرة الأولى.

وتتعرض شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط لتحقيق إيرادات أقوى على مئات المليارات من الدولارات التي ضختها في الذكاء الاصطناعي، إذ يقدر المحللون أنه سينفق أكثر من 330 مليار دولار هذا العام، معظمها على مراكز البيانات.