2.97 مليون عاطل عن العمل في ألمانيا

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في يوليو الماضي بمقدار 65 ألف شخص مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 2.97 مليون شخص.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد بمقدار 171 ألف شخص مقارنة بشهر يوليو من عام 2024، حسبما أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل التي يقع مقرها في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا.

واستناداً إلى هذه الأرقام ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو الماضي ليصل إلى 6.3%. ولا تزال ولايتا بريمن وبرلين تحتفظان بأعلى معدل بطالة في ألمانيا بـ 11.8% و10.3% على الترتيب، فيما لا تزال ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج الواقعتان جنوبي ألمانيا تحتفظان بأدنى معدل بطالة بـ 4%.

وقدرت الوكالة عدد الوظائف الشاغرة المسجلة بـ 628 ألف وظيفة، أي أقل بـ 75 ألف وظيفة عن العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين من إعانة البطالة في يوليو 991 ألف شخص، ووصل عدد الأشخاص في سن العمل المستحقين لإعانة المواطن «بورجرجلد» إلى 3.87 ملايين شخص، منهم أشخاص يعملون لكن دخلهم لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة.