النفط يتراجع مع تقييم السوق تهديدات ترامب الجمركية



تراجعت أسعار النفط اليوم "الخميس" مع تقييم المستثمرين مخاطر الإمدادات الناجمة عن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعا إلى نهاية للحرب في أوكرانيا من خلال فرض المزيد من الرسوم الجمركية، بينما أثر ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم الخميس، 61 سنتا أو 0.83 بالمئة إلى 72.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 1326 بتوقيت جرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر أيلول 68 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 69.32 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا بواحد في المئة "الأربعاء".

وقال هاري تشيلينجوريان، رئيس الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال جروب "السوق تتجاهل تداعيات إعلانات الرئيس ترامب لكنها سرعان ما تتذكر أن هذه النوايا السياسية يمكن أن تتغير فجأة إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق".

وقال ترامب إنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات ضد روسيا، تتضمن رسوما جمركية ثانوية مئة في المئة على شركائها التجاريين، ما لم تحرز تقدما لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوما، مقلصا بذلك مهلة سابقة مدتها 50 يوما.

وحذرت الولايات المتحدة أيضا الصين، أكبر مشتري النفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا واصلت الشراء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران، في تصعيد لحملة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها إدارة ترامب بعد قصف المواقع النووية الإيرانية في يونيو.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو إلى 426.7 مليون برميل مدفوعة بانخفاض الصادرات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة "الأربعاء". وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزونات 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 2.7 مليون برميل إلى 228.4 مليون، وهو انخفاض يفوق بكثير توقعات بتراجعها 600 ألفا.