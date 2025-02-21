الدولار يستقر مع تقييم تأثير الرسوم الجمركية

تراجع الدولار مقابل مجموعة من العملات، أمس، مع تقييم المستثمرين لأحدث خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، بينما ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في أسابيع مع تزايد الرهانات على إعلان بنك اليابان عن المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

كما يقيم المتعاملون أحدث تعليقات للرئيس الأمريكي عن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين في الأمد القريب.

وعبر ترامب أول من أمس عن توقعاته بأن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة لكنه لم يحدد موعداً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % في أحدث التعاملات إلى 106.92، لكنه لا يزال يتجه لتحقيق مكسب بنسبة 0.2 % هذا الأسبوع بعد انخفاضه 1.2 % الأسبوع الماضي.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار الذي هبط 0.2 % إلى 150.27 يناً بعد أن نزل لفترة وجيزة في وقت سابق إلى ما دون مستوى 150، مدفوعاً في الغالب بمخاوف الرسوم الجمركية وزيادة الرهانات على أن بنك اليابان سيعلن عن المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الين بأكثر من 1 % مقابل اليورو. وكان يتجه في وقت سابق إلى تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 27 يناير.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التداولات 0.49 % إلى 0.63765 دولار بعد تقرير وظائف تضمن إشارات متباينة.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.44 % إلى 0.57300 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.21 % إلى 1.26125 دولار. واستقر اليورو في أحدث المعاملات عند 156.805 مقابل الين، وانخفض 0.2% إلى 1.0426 دولار.