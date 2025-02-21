مخاوف الرسوم الجمركية تصعد بالذهب لذروة جديدة فوق 2950 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس متخطية 2950 دولاراً للأوقية (الأونصة) مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس وسط مخاوف من أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ستطلق العنان لحرب تجارية عالمية.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2953.12 دولاراً للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب 2954.69 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهي عاشر ذروة يسجلها هذا العام.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2970.7 دولاراً.

وارتفع الذهب، الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين، بنسبة 12 % منذ بداية العام.

وقال روس نورمان المحلل المستقل، مستوى 2950 دولاراً هو مستوى المقاومة الأخير قبل صعود السوق إلى 3000 دولار والآن يبدو الوصول إلى ذلك مسألة وقت لا شك فيها.

وقال ترامب أول من أمس إنه سيعلن فرض رسوم جمركية تتعلق بالأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك.

ومنذ تنصيبه في 20 يناير، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10 % على الواردات الصينية و25 % على واردات الصلب والألمنيوم.

وأظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي نشر الأربعاء، أن الإجراءات الأولية المقترحة من ترامب أثارت القلق بشأن ارتفاع التضخم ودعمت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 33 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 974.85 دولاراً للأوقية وصعد البلاديوم 1.4 % إلى 981.70 دولاراً.