تراجع أرباح سامسونج 55% بسبب الرقائق والقيود الأمريكية





أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الخميس انخفاض أرباحها التشغيلية 55 بالمئة في الربع الثاني.

وجاء تراجع الأرباح وسط استمرار تأثير تأخر شحنات رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي والقيود الأمريكية على مبيعات الرقائق المتقدمة إلى الصين على أعمالها الرئيسية لأشباه الموصلات.

ووصلت الأرباح التشغيلية لأكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم إلى 4.7 تريليون وون (3.37 مليارات دولار) للفترة من أبريل إلى يونيو.

وجاءت الأرباح قريبة من تقديرات سبقت أن أعلنتها الشركة وبلغت 4.6 تريليون وون، والتي خيبت آمال المستثمرين.

وارتفعت إيراداتها 0.7 بالمئة إلى 74.6 تريليون وون، بما يتماشى أيضا مع تقديراتها السابقة.

وفاقم استمرار ضعف الأداء المالي من مخاوف المستثمرين بشأن قدرة عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي على اللحاق بمنافسين آخرين.