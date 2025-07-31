النفط يرتفع لليوم الرابع وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لليوم الرابع على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الإمدادات وسط مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل سريعا إلى حل للحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر ، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم الخميس، 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.51 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 70.37 دولارا للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا بواحد في المئة عند التسوية أمس الأربعاء.

أما عقد برنت لأكتوبر فارتفع 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.76 دولارا.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "لا يزال الإقبال على الشراء يتلقى دعما من المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الثانوية على الدول المستوردة للخام الروسي إلى تقليص الإمدادات".

وهدد ترامب يوم الثلاثاء بأنه سيبدأ في فرض تدابير على روسيا، تتضمن رسوما جمركية ثانوية مئة في المئة على شركائها التجاريين، إذا لم تحرز تقدما لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوما، مقلصا بذلك مهلة سابقة كانت مدتها 50 يوما.