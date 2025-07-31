الين يرتفع بعد قرار بنك اليابان والدولار يتجه لأول مكسب شهري

سجل الين ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس بعد أن أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من أنه رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية.

وفي ختام اجتماعه للسياسة النقدية الذي استمر يومين، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة بإجماع الأصوات. وعدل بالرفع توقعاته للتضخم الأساسي للمستهلكين للسنة المالية الحالية إلى 2.7 بالمئة مقابل توقعاته قبل ثلاثة أشهر بتضخم عند 2.2 بالمئة.

وبدا الين متذبذبا في أعقاب القرار قبل أن يتحول بشكل حاسم إلى تسجيل ارتفاع وصل في أحدث التداولات إلى 0.6 بالمئة عند 148.60 مقابل الدولار.

وأبدى صناع السياسة تفاؤلا حذرا بأن اتفاق اليابان التجاري مع الولايات المتحدة سيساعد الاقتصاد على تجنب الدخول في انكماش حاد.

وبشكل عام، اقترب الدولار من أعلى مستوياته في شهرين بعد أن تمسك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بنهجه المتريث بشأن أسعار الفائدة. كما لم يقدم باول مؤشرات تذكر حول موعد خفضها.

ويتجه الدولار لتحقيق أول مكسب شهري له هذا العام، مدعوما بتوجهات البنك المركزي التي تميل للتشديد النقدي ومتانة الاقتصاد وبدء انحسار حالة عدم الضبابية بشأن الرسوم الجمركية في ظل الاتفاقات التجارية التي أبرمتها واشنطن في الآونة الأخيرة.

واستقر الدولار في أحدث التداولات مقابل سلة من العملات عند 99.74 وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى في شهرين عند 99.987 الذي سجله في الجلسة السابقة. ويتجه مؤشر الدولار لتحقيق مكاسب شهرية تزيد عن الثلاثة بالمئة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1424 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة. ويتجه للتراجع ثلاثة بالمئة هذا الشهر.

وانخفض الجنيه الإسترليني لقرب أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر، وسجل في أحدث التداولات 1.3256 دولار. ويتجه هو الآخر لهبوط شهري بنحو 3.5 بالمئة.

وأصبحت كوريا الجنوبية واحدة من أحدث الدول التي تبرم اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، بعد أن أعلن ترامب أمس الأربعاء أن واشنطن ستفرض رسوما 15 بالمئة على الواردات من الحليف الآسيوي الرئيسي.

وارتفع الوون الكوري الجنوبي بعد هذه الأنباء قبل أن يقلص بعض المكاسب خلال ساعات التداول.

وصعد الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6454 دولار بعد أن تراجع بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء. ويتجه لانخفاض شهري باثنين في المئة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.33 بالمئة إلى 0.5914 دولار بعد أن هبط أيضا بأكثر من واحد بالمئة الليلة الماضية. ويتجه لخسارة ثلاثة بالمئة هذا الشهر.