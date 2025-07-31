الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر وسط تجدد الضبابية التجارية





تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأمريكية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3286.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش. وكان الذهب قد سجل أدنى مستوى له منذ 30 يونيو في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3282.10 دولارا.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية، تنوعت بين تغييرات في رسوم سبق أن هدد بفرضها على واردات النحاس وعلى السلع البرازيلية وبين إنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.

وأعلن ترامب عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم 15 بالمئة على الواردات من هذا البلد، في حين أكد أن المفاوضات مستمرة مع الهند بعد إعلانه فرض رسوم 25 بالمئة على البضائع الهندية اعتبارا من غد الجمعة. وعبر أيضا عن تفاؤله بشأن المحادثات التجارية مع الصين، وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق عادل.

في غضون ذلك، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، وأدت تصريحات رئيسه جيروم باول عقب القرار إلى تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر .

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، كما أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1308.85 دولارات. وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1216.25 دولارا.