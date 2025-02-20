النفط قرب أعلى مستوى في أسبوع‭

ارتفعت أسعار النفط واقتربت من أعلى مستوى في أسبوع بدعم من مخاوف من تعطل إمدادات النفط من الولايات المتحدة وروسيا وفي وقت تنتظر فيه الأسواق وضوحاً بشأن العقوبات، إذ تحاول واشنطن التوسط في اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2 % إلى 76 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتاً أو 0.5 % إلى 72.21 دولاراً للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق أعلى سعر إغلاق لهما منذ الحادي عشر من فبراير.

وقال ألدو شبانيار خبير السلع الأولية لدى «بي.إن.بي باريبا»: تحاول السوق اتخاذ قرارها بشأن ثلاثة محركات صعودية، وهي روسيا وإيران وأوبك. ويحاول الناس معرفة تأثير العقوبات المعلنة والفعلية.

وتترقب السوق بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة التي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق وعن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.