أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع زيادة الطلب بعد تهديدات الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى على الإطلاق مع زيادة الإقبال على الملاذ الآمن بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، بينما ينتظر المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يناير بشأن السياسية النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 2946.85 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت سابق من الجلسة، وانخفض 0.2 بالمئة إلى 2928.88 دولار مع ارتفاع الدولار بحلول الساعة 1714 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2945.50 دولارا.

وقال بول وونج خبير الأسواق لدى شركة سبروت لإدارة الأصول "نحن في حالة غير عادية من عدم اليقين الشديد... السبب هو الرسوم الجمركية والمحادثات التجارية أو التهديدات في جميع أنحاء العالم" مما يدعم الأسعار.

وفرض ترامب منذ توليه منصبه الشهر الماضي رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، وقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم.

كما قال ترامب أمس الثلاثاء إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25 بالمئة" وأخرى مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.

ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط تقليدية من ارتفاع التضخم والغموض الجيوسياسي، لكن ارتفاع سعر الفائدة يقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

ولا يزال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي غير متأكدين من احتمال أن يكون للرسوم الجمركية تأثير على التضخم.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس، ويتوقعون بنسبة 44 بالمئة خفضها مرة أخرى بحلول ديسمبر كانون الأول.

وتترقب السوق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يناير كانون الثاني والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم بحثا عن أي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 32.64 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 966.65 دولارا. ونزل البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 968.43 دولارا.