ألمانيا تحذر من الدخول في دوامة من التعريفات الجمركية مع أمريكا

حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من الدخول في "دوامة من التعريفات الجمركية" مع الولايات المتحدة.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية جديدة، قال هابيك اليوم الأربعاء إن من المهم أن تعمل المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع ألمانيا وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على منع فرض هذه التعريفات.

وأضاف مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار:"يجب أن نتفاوض مع الولايات المتحدة بظهر مستقيم"، ورأى أن الأمر الذي يجب أن يكون واضحا أيضا هو أنه " إذا لم يتم التمكن من تفادي هذه الرسوم من خلال المفاوضات، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد وسيرد. لن يسمح الاتحاد الأوروبي بأن يتم التلاعب به."

ويهدد ترامب برفع الرسوم الجمركية بشكل كبير على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، مما قد يشكل ضربة قاسية لصناعة السيارات الألمانية التي تعاني بالفعل من أزمة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في منتجعه مار-آ-لاجو بولاية فلوريدا، صرح ترامب في رد على سؤال عن هذا الموضوع بأن التعريفات الجمركية على السيارات المستوردة "ستكون في حدود 25%"، مضيفًا أنه سيعلن تفاصيل أدق في الثاني من أبريل المقبل.

وأوضح ترامب أن الشركات لن تتحمل هذه الزيادات إذا قامت بالتصنيع داخل الولايات المتحدة.