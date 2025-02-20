التضخم ببريطانيا لأعلى مستوى في 10 أشهر

تسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع، ليسجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3 % في يناير الماضي، ومن المرجح أن يرتفع بشكل أكبر قريباً، مما يختبر ثقة بنك إنجلترا المركزي في أن ضغوط الأسعار تتجه نحو الانخفاض في الأمد البعيد.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يرتفع التضخم إلى 2.8 %، من 2.5 % في ديسمبر، بفعل عوامل مثل رفع الحكومة للحد الأقصى لأجرة الحافلات، وفرض ضريبة على رسوم المدارس الخاصة.

كما كان بنك إنجلترا يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في يناير 2.8 %.ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى ذروة عند 3.7 % في الربع الثالث، مدفوعاً في الأغلب بارتفاع تكاليف الطاقة ورسوم على خدمات مثل إمدادات المياه للمنازل.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، من 3.2 % إلى 3.7 %، وهي نفس القراءة، التي توقعها الخبراء في استطلاع «رويترز».