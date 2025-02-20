نزيف يضرب «بيتكوين» و«إيثيريوم»

تحدت «بيتكوين» تأثير التعريفات الأمريكية، وحافظت على سعرها فوق 90 ألف دولار مؤخراً، إلا أنها لم تستطع الهروب من عمليات البيع.

حيث خسرت 430 مليون دولار من الاستثمارات نتيجة عمليات سحب كبيرة من «فيديليتي» و«جراي سكايل» و«آرك» و«21 شيرز»، صناديق التداول الرئيسة في البيتكوين بالولايات المتحدة، ما أثار تساؤلاً حول تراخي قبضة بيتكوين وهل سيمنح ذلك العملات البديلة لحظة للتألق، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون وراء فرص عالية القيمة. وفي الواقع انخفضت هيمنة بيتكوين على السوق إلى أقل من 61% .

حيث يتدفق المستثمرون على البدائل، كما شهدت إيثيريوم تدفقات خارجة قدرها 7.2 ملايين دولار، ما جعل صافي التدفقات الاستثمارية في العملة، خلال الشهر الجاري، 785 مليون دولار.

في الوقت نفسه شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على موقع «تروث سوشيال» مقالاً يتعلق بعملة «إكس آر بي»، ما تسبب في حالة من الإثارة والتكهنات مجتمع هذه العملة، ورفع حجم التداول عليها بنسبة 26% إلى 5.5 مليارات دولار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان المقال نشر على موقع «كوين دسك» يناير الماضي، وحصد المنشور 6.3 آلاف إعجاب و268 رداً، وكتبت غالبية الردود عبارات مثل «إكس آر بي إلى القمر»، وناقشت كيف يجب أن تصبح «إكس آر بي» العملة التي تدعم احتياطي العملات المشفرة الأمريكي المحتمل.

ومع ركوب سولانا و«إكس آر بي» موجة صناديق الاستثمار المتداولة، المدعومة بمجتمعات قوية وحالات استخدام حقيقية، يبدو أن بيتكوين قد تواجه منافسة جادة، وهذا التحول هو الذي يجب مراقبته عن كثب في الأشهر المقبلة، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين الكلي.

في الوقت نفسه كسرت «سولانا» و«إكس آر بي» الاتجاه السائد، وجذبتا 8.9 و8.5 ملايين دولار على التوالي. ومع تزايد الاهتمام المؤسسي بالأسهم ذات القيمة العالية أصبح الضجيج المثار حول صناديق التداول في العملات الرقمية، المحتمل إطلاقها خلال العام الجاري، وموسم العملات البديلة، أقوى من أي وقت مضى.