ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف تعطل الإمدادات الأمريكية والروسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من مخاوف من تعطل إمدادات النفط في الولايات المتحدة وروسيا وفي وقت تنتظر فيه الأسواق وضوحا بشأن العقوبات، إذ تحاول واشنطن التوسط في اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.48 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1339 بتوقيت جرينتش، وفي مساره لتحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 75 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 72.60 دولارا للبرميل، بارتفاع 2.6 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة بعد عدم وجود تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء.

وينتهي عقد مارس غدا الخميس، وارتفع عقد أبريل الأكثر تداولا 70 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 72.53 دولارا.