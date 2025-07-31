النفط يرتفع فوق 72 دولاراً والذهب يهبط 1 %

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مع ترقب المستثمرين مستجدات تتعلق بالمهلة القصيرة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع النفط الروسي، فيما تراجع الذهب.

وصعدت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام برنت 40 سنتاً أو 0.6 % إلى 72.09 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وارتفع خام غرب تكساس 76 سنتاً إلى 69.97 دولاراً.

وانخفض الذهب 1 % بعد بيانات الاقتصادية الأمريكية القوية للنمو، وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 3292.77 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 37.52 دولاراً وتراجع البلاتين 3.6 % إلى 1344.33 دولاراً وهبط البلاديوم 2.3 % إلى 1229.72 دولاراً.