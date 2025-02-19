«إتش إس بي سي» يعتزم خفض التكاليف رغم ارتفاع الأرباح

أعلن بنك «إتش إس بي سي» البريطاني أنه يستهدف خفض التكاليف بمقدار 1.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.

وأكد أكبر بنك في المملكة المتحدة خططه لخفض التكاليف، وأعلن في بيان، الأربعاء، ارتفاع أرباحه السنوية قبل خصم الضرائب، لتصل إلى 32.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 30.3 مليار دولار عام 2023، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وشهد البنك تغييرات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي، جورج الحديري، الذي قاد عملية إعادة هيكلة البنك، في إطار خطط لخفض التكاليف بشكل كبير، والتركيز على القطاعات الأكثر ربحية من الأعمال.

وقال البيان، إن إعادة تنظيم البنك تهدف إلى خفض التكاليف بمقدار 0.3 مليار دولار عام 2025، مع الالتزام بخفض سنوي قدره 1.5 مليار دولار في قاعدة التكاليف المتوقعة بحلول نهاية 2026.

وأظهر البيان ارتفاع أرباح البنك بعد الضريبة بواقع 0.4 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.

وارتفعت الأرباح المعلنة قبل الضريبة 1.3 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار في الربع الأخير من 2024، مقارنة بنفس الفترة عام 2023.

واستقرت إيرادات العام الماضي عند 65.9 مليار دولار، فيما ارتفعت النفقات التشغيلية بواقع 1 مليار دولار. (لندن - د ب أ)