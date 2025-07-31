الحرب التجارية تدفع «جلينكور» لخفض تكاليفها

قالت شركة «جلينكور بي إل سي»، إنها ستخفض مليار دولار من تكاليف أعمالها بحلول نهاية عام 2026، استجابة للضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأساسية والتأثيرات الاقتصادية للحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب، بحسب «بلومبرج».

ولم تقدم «جلينكور» تفاصيل حول كيفية تحقيق تخفيضات التكاليف، وقالت إنها ستقدم تحديثاً آخر عندما تعلن نتائجها المالية الأسبوع المقبل. وتعاني شركة التعدين وعملاق تجارة السلع الأساسية، بسبب انخفاض أسعار الفحم، الذي كان تقليدياً أكبر مصدر دخل لها.

وقال الرئيس التنفيذي، جاري ناجل، في بيان: «أقرت مراجعة شاملة لأصولنا الصناعية وجود فرص لتبسيط هيكل تشغيلنا الصناعي، وتحسين الإدارة والإبلاغ، ودعم التميز التقني المعزز والتركيز العملياتي».

وتسعى الشركات في هذا القطاع إلى خفض التكاليف وتبسيط العمليات مع انخفاض أسعار السلع الأساسية الأكثر ربحية مثل خام الحديد والفحم، وقد قامت شركة «أنجلو أمريكان بي إل سي» بالفعل بحملة لخفض التكاليف، بينما تم تكليف الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة «ريو تينتو» بتبسيط الأعمال.

زادت «جلينكور» أيضاً نطاق توقعاتها للأرباح على المدى الطويل لوحدة التداول، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017، بعد بيع شركة فيتيرا إنك لشركة بانج جلوبال إس إيه، ورفعت توقعاتها في نطاق يتراوح من 2.3 مليار دولار إلى 3.5 مليارات دولار، مقارنة بمستوى ثابت منذ فترة طويلة قدره 2.2 مليار دولار إلى 3.2 مليارات دولار. وقالت «جلينكور»، إن وحدة التداول حققت 1.35 مليار دولار في النصف الأول.