1300 صندوق استثمار أوروبي تغير أسماءها

أعادت 600 من صناديق الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة الأوروبية تسمية نفسها خلال الربع الثاني من العالم الجاري، ما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 1300 صندوق أعادت تسمية نفسها خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية، بحسب «بلومبرج».

ويأتي هذا التغيير الواسع في القطاع عقب تغييرات تنظيمية في المنطقة، دفعت مديري الأموال إلى تحديد كيفية توافق صناديقهم مع المبادئ الأساسية للاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وقالت «بلومبرج»: إن البيانات التي جمعتها شركة «مورنينج ستار ساستيناليتيكس»، تكشف أنه من بين 1346 صندوقاً تتبعها مورنينج ستار، ألغى 785 منها تماماً المصطلحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بينما استبدل 458 منها المصطلحات المتعلقة بالحوكمة بصيغ جديدة، وأضاف 103 منها مصطلحات محدثة.

ورغم هذه التغييرات، اجتذبت صناديق الاستثمار الأوروبية المستدامة صافي 8.6 مليارات دولار في الربع الثاني، وهو تحول ملحوظ مقارنة بـ 7.3 مليارات دولار من التدفقات الخارجة المسجلة في الربع السابق. وقد اجتذبت هذه الصناديق المستثمرين نظراً لمواكبة عوائدها لمؤشرات الأسهم والسندات الأوسع نطاقاً.

وقالت هورتنس بيوي، رئيسة أبحاث الاستثمار المستدام في مورنينج ستار ساستيناليتيكس «تحسن وضع صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الربع الأخير». على سبيل المثال، ارتفع مؤشر مورنينج ستار العالمي للطاقة المتجددة بنسبة 13.6% في الربع الثاني، بينما انخفض مؤشر مورنينج ستار العالمي للطاقة بنسبة 2.6%.