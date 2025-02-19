تعادل مؤشر الخوف والجشع تجاه «بيتكوين»

وصل مؤشر الخوف والجشع لعملة بيتكوين إلى نقطة محايدة، لتتم إعادة ضبطه، ما قد يؤدي إلى تحسن في التوقعات قصيرة الأجل للعملة الرقمية، وفتح الطريق للوصول إلى 100,000 دولار.

ويشير الاستقرار قرب الحياد إلى أن المتداولين مترددون وحذرون بشأن ما سيحدث لاحقاً، ونظراً لأنه لا يزال يتم تداول بيتكوين في نطاق عرضي جعل بيتكوين تعلق في نطاق أفقي دون إظهار أي اتجاه واضح. وكان سعر 92,205 دولاراً هو مستوى الدعم الأدنى، أما الحد الأعلى، الذي يقترب من 107,000 دولارات، فكان بمثابة نقطة مقاومة.

واستقرت القيمة السوقية للعملات المشفرة عند 3.13 تريليونات دولار، وتحتاج إلى دعم بقيمة 3.16 تريليونات دولار للإشارة إلى النمو؛ ويهدد الانخفاض إلى ما دون 3.09 تريليونات دولار بالهبوط إلى 3.00 تريليونات دولار.

وتراجعت عملة بيتكوين 0.20 % عند 96205 دولارات مع وجود دعم رئيسي عند 95761 دولاراً؛ وقد يدفع الفشل في الحفاظ على الدعم عملة بيتكوين نحو 93625 دولاراً.

وسيتم تحديد مسار العملة على المدى المتوسط إلى حد كبير من خلال اختراق أي من الاتجاهين، ورغم التردد الحالي لا تزال آفاق بيتكوين المستقبلية مشرقة، فغالباً ما تتبع الاختراقات الكبيرة مراحل طويلة، وفقاً للأنماط التاريخية لحركة بيتكوين.

وسيصبح تجاوز الحاجز النفسي عند سعر 100,000 دولار وتحوله إلى نقطة دعم أمراً ممكناً إذا تمكنت بيتكوين من تجاوز 107,000 دولار.

وبالنسبة لعملة إيثيريوم فقد كان حجم التداول أعلى بنسبة 20 % من متوسط 30 يوماً، بإجمالي 15 مليون إيثر متداول، ما يشير إلى اهتمام كبير بالسوق رغم عدم القدرة على كسر المقاومة عند سعر 3200 دولار وتراجعت العملة 2.6 % . وتراجعت عملة سولانا 6.90 % خلال التعاملات مقابل تراجع 3.10 % لعملة إكس آر بي .