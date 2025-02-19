مسح: تراجع منشورات ترامب المؤثرة على الأسواق

أظهر مسح أجراه بنك جيه.بي مورجان تراجع عدد منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤثرة على الأسواق على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة لفترة ثانية مقارنة بفترة ولايته الأولى.

ووجد محللو البنك أن 10 في المئة فقط من 126 منشوراً نشرها ترامب هذه المرة عن موضوعات حساسة مثل الرسوم الجمركية والعلاقات الخارجية والاقتصاد تسببت في تحركات واضحة في سوق العملة.

وقال البنك في مذكرة: «من بين موضوعات متنوعة كانت المنشورات المتعلقة بالرسوم أكبر محرك للسوق»، مضيفاً أن ما يقرب من ثلث تلك المنشورات كانت مؤثرة على السوق.

وكان التأثير الأكبر حتى الآن هو انخفاض البيزو المكسيكي بنسبة تزيد عن اثنين في المئة والدولار الكندي واحداً بالمئة، وكان ذلك في بداية فبراير، عندما أعلن ترامب عن حالة طوارئ لفرض رسوم جمركية 25 في المئة على المكسيك وكندا، وهي الخطوة التي أرجأها بعد يومين.

وانخفض اليوان بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على إمدادات الفنتانيل، بعد فترة وجيزة عودته للبيت الأبيض مجدداً، لكنه عاود الارتفاع في منتصف يناير، بعد أن قال الرئيس الأمريكي إنه أجرى مكالمة هاتفية «جيدة جداً» مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وبينما تراجع عدد منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرة على الأسواق فقد كثف تواصله المباشر من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، من خلال جلسات أسئلة وأجوبة شبه يومية مع الصحفيين.