البرازيل توافق على الانضمام إلى تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط

وافقت حكومة البرازيل اليوم الثلاثاء على الانضمام إلى تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط، هو ما يشير إلى تحول البرازيل إلى دولة نفطية رئيسية قبل تسعة أشهر فقط من استضافتها للقمة السنوية للمناخ للأمم المتحدة.

ووافق المجلس الوطني لسياسة الطاقة البرازيلي على قبول الدعوة الرسمية التي تلقتها البرازيل في 2023 للانضمام إلى التجمع الذي يضم 22 دولة نفطية بما فيها الدول الـ 12 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ورغم موافقة الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك على التعاون مع دول المنظمة، فإن البرازيل غير ملزمة بأي قرارات مثل خفض الإنتاج النفطي، بحسب ما قاله ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة البرزايلي في مؤتمر صحفي اليوم.

ووصف سيلفيرا تجمع أوبك بأنه "مجرد منتدى لمناقشة الاستراتيجيات بين الدول المنتجة للنفط. لا ينبغي لنا أن نخجل من كوننا منتجين للنفط. فالبرازيل بحاجة إلى النمو والتطور وخلق الدخل وفرص العمل".