نمو فصلي أكثر من المتوقع لاقتصاد اليابان

نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من المتوقعة في الربع الأخير من عام 2024، بدعم من تحسن إنفاق الشركات، وزيادة الاستهلاك وصافي الصادرات.

وحسب بيانات رسمية صدرت الاثنين، زاد الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بتوقعات نموه 1% فقط، وبعد ارتفاعه 1.7% في القراءة المعدلة للربع السابق.

كان ذلك بدعم من ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات خلال نفس الفترة، ما ساعد على تحسين صافي التجارة الخارجية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وأظهرت البيانات زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.5% على أساس فصلي، لكن هذه الوتيرة كانت أقل من المتوقعة عند 1%.

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية بنسبة 0.4% و1.3% على أساس سنوي مقوم بالأسعار الحقيقية في شهري نوفمبر وأكتوبر على الترتيب، لكنه ارتفع 2.7% في ديسمبر.

وعلى مدار عام 2024 بأكمله، زاد الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0.1% فقط، مقارنة بنمو بلغ 1.5% في 2023.