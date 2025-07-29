ارتفاع سعر الدولار أمام اليوان الصيني

ارتفع سعر الدولار أمام اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 1511ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 44 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 1467ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.