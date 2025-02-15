"القطارات الفضية" الصينية رحلات فاخرة لكبار السن.. ما هدفها؟

تخطط الصين لإطلاق أسطول من "القطارات الفضية" المخصصة لكبار السن، حيث ستكون القطارات مصممة خصيصًا لراحة وأمان المسنين، وتشمل ميزات مثل الأسرّة المريحة، والدرابزين، وزجاجات الأكسجين، وأزرار استدعاء الطوارئ ، وذلك بهدف تشجيع سكانها الذين يتقدمون في العمر على السفر وإنفاق المزيد من المال.

وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية، فإنّ الأسرّة في القطارات الجديدة ستكون مصممة لتكون أكثر راحة للمسافرين المسنين، وستتضمن ميزات مثل الدرابزين، وزجاجات الأكسجين، وأزرار استدعاء الطوارئ.

وسيكون على متن القطارات مقدمو رعاية، وطاقم طبي محترف يمكنهم تقديم علاجات محدودة، ووصف أدوية الطوارئ.

ويهدف المخطط إلى إطلاق شبكة وطنية من "القطارات الفضية" بحلول العام 2027، وفقًا للخطط التي أصدرتها وزارة التجارة والسياحة الصينية وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى، الثلاثاء.

وقد نقلت شبكة السكك الحديدية العملاقة في الصين، التي تربط مقاطعاتها الشمالية الجليدية بالقرب من سيبيريا بالتلال شبه الاستوائية المتاخمة لفيتنام، أكثر من 4 مليارات مسافر العام الماضي، بحسب وسائل الإعلام الحكومية، وفقا لشبكة " سي إن إن".

لكن شركة السكك الحديدية الوطنية الأمريكية Amtrak أفادت بأنها نقلت 32.8 مليون عميل فقط خلال السنة المالية الماضية، وكان هذا رقمًا قياسيًا مرتفعًا.وكجزء من خطة "القطارات الفضية"، دعا المسؤولون الصينيون أيضًا المواقع السياحية الشهيرة إلى ترقية مرافقها، من أجل تسهيل وصول كبار السن إليها، ودعوا العلامات التجارية للمطاعم ومجموعات الأداء إلى تقديم خدماتها للقطارات الجديدة.

ولعقود من الزمان، أنهى العمال الصينيون مسيرتهم العملية في سن مبكرة نسبيًا: ستين للرجال وخمسين للنساء. رغم أن الحكومة أعلنت العام الماضي عن خطط تأخير عمري التقاعد هذين.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن تشانغ لينغ يون، أستاذ ورئيس التحرير التنفيذي لدورية Tourism Tribune، قوله: "إن كبار السن، خصوصًا المتقاعدين، لديهم الوقت والموارد المالية" للسفر.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، فإن القطارات تعد جزءًا من محاولات الحكومة "لتعزيز استهلاك الخدمات"، الأمر الذي تكافح الحكومة من أجله بين الأجيال الشابة التي تعاني من انعدام الأمن الوظيفي، والركود العقاري المستمر.

وفي الوقت ذاته، يشهد عدد كبار السن نموًا متزايدًا، حيث يشكّل من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا نسبة 22% من إجمالي السكان العام الماضي، في حين أنّ عدد السكان العاملين، المصنّفين على أن أعمارهم تتراوح بين 16 و59 عامًا، كان في انخفاض.

وبحسب تلفزيون الصين المركزي، يوجد حاليًا 1،860 قطارًا سياحيًا في جميع أنحاء الصين. ويتمثل عملاؤهم الرئيسيون من مسافرين في منتصف العمر وكبار السن، الذين يشكلون نسبة 80% من مبيعات التذاكر.

وتستهدف بعض شركات السكك الحديدية بالفعل الركاب ذوي الشعر الرمادي.

وقد قدّم قطار غادر أخيرًا من مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين برحلة سياحية لمدة خمسة أيام، للركاب المسنين أغنية شعبية صينية وأداء لفن "بيان ليان"، أو فن تغيير الوجه، وهو فن أوبرا تقليدي يتضمن قيام الممثل بتغيير أقنعته ذات الألوان الزاهية بسرعة على الموسيقى.

وقد تجهّز القطار، الذي اتجه جنوبًا ليقدّم للمسافرين إطلالة خلابة على بحر من أزهار بذور اللفت في لوبينغ بمقاطعة يونان، ووادي مالينغه في مقاطعة قويتشو، بصالة "كاريوكي"، وغرفة شطرنج، ومنطقة مطالعة، بحسب ما ذكر تلفزيون الصين المركزي.

وقال الراكب لي غوانغفو، لتلفزيون الصين المركزي: "مقارنة بالقطارات الأخرى، فإن هذا القطار أكثر تقدمًا في كل جانب. ويأتي مع مضيفين، وطاقم طبي، وعربات طعام. لديه كل شيء".