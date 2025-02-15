وارن بافيت يبيع المزيد من أسهم «بنك أوف أمريكا» دون تقديم أي تفسير

واصلت شركة «بيركشاير هاثاواي»، المملوكة للملياردير وارن بافيت، تقليص استثمارها طويل الأمد في «بنك أوف أمريكا»، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بينما حافظت على حصتها في «أبل» دون تغيير بعد تقليصها في وقت سابق.

وأظهرت وثيقة تنظيمية، نُشرت الجمعة، أن التكتل الاستثماري، ومقره أوماها، بولاية نبراسكا، خفض حصته في «بنك أوف أمريكا» إلى 8.9 %، خلال الربع الرابع، بعد بيع 117.5 مليون سهم. وكان المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون بالبنك ينتظرون هذا التحديث منذ أشهر، بعد أن انخفضت حصة «بيركشاير» إلى أقل من 10 %، مما أعفاها من الإفصاح الفوري عن معاملاتها.

وبلغت قيمة الحصة المتبقية 31.9 مليار دولار بحلول إغلاق التداول الجمعة. وبدأ بافيت (94 عاماً) بتقليص استثماره في البنك منتصف يوليو الماضي، دون تقديم أي تفسير.

وفي حين خفضت «بيركشاير» استثمارها في «أبل» في وقت سابق من عام 2024 لكنها لم تُجرِ أي تغييرات على الحصة في الأشهر الأخيرة، ولا تزال «أبل» تمثل أكبر استثمار أسهم في محفظة الشركة، حيث تشكل 28 % منها، وارتفعت قيمة الحصة بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الربع الأخير.

كما اشترت «بيركشاير» أسهماً في «سيريوس إكس إم»، و«أوكسيدنتال بتروليوم» خلال الربع ذاته، بينما قلصت استثمارها في «سيتي غروب» بنسبة 73 %، بعد بيع 40.6 مليون سهم. إضافة إلى ذلك خرجت الشركة بالكامل من استثمارها في «ألتا بيوتي»، والذي بدأته في الربع الثاني من العام قبل تقليصه لاحقاً.

ومن المقرر أن تُصدر «بيركشاير» تقرير أرباحها السنوية، إلى جانب الرسالة التقليدية، التي يوجهها بافيت للمساهمين، في وقت لاحق من هذا الشهر.