شركة عملات رقمية تستحوذ على حصة في نادي «يوفنتوس»

أعلنت «تيثر هولدينغز إس إيه دي سي في» أنها استحوذت على حصة أقلية في نادي «يوفنتوس» الإيطالي لكرة القدم، في وقت تواصل إحدى الشركات الأكثر قيمة في مجال العملات المشفرة تنويع محفظتها الاستثمارية.

لم تكشف «تيثر»، التي تصدر عملة مستقرة بنفس الاسم بقيمة 142 مليار دولار «يو إس دي تي» عن حجم أو قيمة حصتها في نادي «يوفنتوس»، الواقع مقره في «تورينو».

وزادت الشركة التي يقع مقرها في السلفادور من نشاطها في إبرام الصفقات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت أرباحها مدفوعة بزيادة معدلات الفائدة على سندات الحكومة الأميركية، التي بحوزتها. أوضحت «تيثر» أنها تملك أكثر من 7 مليارات دولار من فائض الاحتياطات المالية في الشهر الماضي، مقارنة بحوالي مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.

استثمرت «تيثر» في العديد من المجالات بداية من المدفوعات الرقمية إلى البنية التحتية للزراعة، موسعة نطاق وجودها بسرعة في الساحة التجارية العالمية. ضخت 775 مليون دولار في شركة وسائل التواصل الاجتماعي «رومبل» في ديسمبر الماضي، بينما تملك حصة بقيمة تتجاوز 1.32 مليار يورو (1.39 مليار دولار) في الشركة الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا «نورثرن داتا» (Northern Data).

أما أوضاع «يوفنتوس» المالية فقد كانت أقل إيجابية، إذ تراجع النادي الإيطالي من المركز الـ11 إلى المركز الـ16 عالمياً في تصنيف «ديلويت» (Deloitte) للترتيب المالي لأندية كرة القدم العام الجاري، بإيرادات تقديرية بلغت 356 مليون يورو (374 مليون دولار)، وهو أدنى تصنيف في تاريخ الترتيب المالي للنادي.