انخفاض اليورو وتراجع عائد سندات إيطاليا وألمانيا

انخفض اليورو أمام الدولار، أمس، كما تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة العملة الموحدة، بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.2 %، إلى 1.1717 دولار، خلال التداولات، بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة 1.1773 دولار.

وظل الدولار دون تغيير عند 147.68 يناً يابانياً. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة، بنسبة 0.1 % إلى 97.534.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1 %. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعاً 0.2 %، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات - وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو – 2.1 نقطة أساس، إلى 2.701 %، بعد أن ارتفعت بأكثر من 10 نقاط أساس خلال الجلستين السابقتين.

وهبط عائد السندات الإيطالية العشرية بنحو 5 نقاط أساس، ليصل إلى 3.518 %، وهو أدنى مستوى منذ 4 أبريل (3.661 %)، لتتجه لتسجيل أعمق وتيرة انخفاض يومية منذ منتصف يناير.