ترامب ينشئ مجلساً من أجل "الهيمنة في مجال الطاقة"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا لينشئ بشكل رسمي "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة" ووجه بالتحرك بسرعة لرفع المستوى القياسي بالفعل لإنتاج النفط والغاز المحلي.

كما أعلنت إدارة ترامب أيضا أنها منحت ترخيصا مشروطا للتصدير لمشروع غاز طبيعي مسال ضخم في لويزيانا، وهي أول موافقة على صادرات جديدة للغاز الطبيعي المسال منذ أن أوقف الرئيس السابق جو بايدن دراستها قبل عام.

وقال ترامب إنه أمر وزير الداخلية دوج بورجام بإلغاء حظر بايدن على التنقيب البحري المستقبلي للنفط على السواحل الشرقية والغربية. وقال ترامب إن الإجراءات التي اتخذها بايدن في اللحظة الأخيرة الشهر الماضي "أخرجت بشكل سيء" أكثر من 625 مليون فدان كان يمكن أن تسهم في "قيمة صافية" للبلاد.

وتعهد ترامب أيضا بإحياء خط أنابيب ملغى لينقل الغاز الطبيعي من ولاية بنسلفانيا إلى نيويورك، قائلا إنه يمكن أن يخفض أسعار الطاقة في شمال شرقي الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 70%.