محادثات أمريكية كورية حول التحالف ورسوم ترامب الجمركية

يجري وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات في ميونخ اليوم السبت، ويتصدر جدول الأعمال التحالف الثنائي بين البلدين وقضايا كوريا الشمالية وخطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية.

ويلتقي وزير الخارجية تشو تاي يول مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وهي أول محادثات رفيعة المستوى بين الحليفين منذ تولي إدارة دونالد ترامب.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية لضمان مسار سلس في علاقتها مع إدارة ترامب الثانية وسط حالة من عدم اليقين السياسي أثارتها محاولة الرئيس الكوري الجنوبي الذي تمت إقالته يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وقد أثار إعلان ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، ودراسة فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والرقائق، الحاجة إلى تنسيق سريع مع واشنطن وسط مخاوف من أن كوريا الجنوبية قد تكون الهدف التالي لسياسات ترامب الجمركية.

وفي إعلانها عن المحادثات المزمعة بين تشو وروبيو، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن "التعاون الاقتصادي الثنائي" سيكون أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على بساط البحث، إلى جانب القضايا النووية لكوريا الشمالية والتعاون الثلاثي مع اليابان.