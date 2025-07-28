50 ألف شركة بريطانية على شفا الانهيار وسط «ضغط هائل» من زيادة الضرائب

أفاد تقرير بأن نحو 50 ألف شركة بريطانية على شفا الانهيار، حيث إن شركات تجزئة وضيافة بين الأشد تضرراً، حيث إن تكاليف الأجور المرتفعة بسبب إجراءات الموازنة تضع الشركات الصغيرة تحت «ضغط هائل».

وجد أحدث الإنذارات الصادرة عن شركة بيجبيس تراينور أن الشركات التي تعاني من ضائقة مالية ارتفع بواقع أكثر من الخمس -ما يعادل 21.4 %- على أساس سنوي إلى 49309 في الربع الثاني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وشهدت الصناعات التي تتعامل مع المستهلكين بعض أكثر الزيادات «المتطرفة» في الضائقات المالية، بزيادة بنسبة 41.7 % بين الحانات والمطاعم وقفزة بواقع 39 % للسفر والسياحة، وارتفاع بواقع 17.8 % لباعة التجزئة العامة.

ولفتت بيجبيس إلى أن الكثير من الحانات المستقلة لن يكون لديها المقدرة على تحمل الضغوط لعام آخر بدون تصرف.

وقال ريك تراينور، الرئيس التنفيذي لشركة بيجبيس تراينور «الزيادة الحادة في حالات الضائقة المالية يؤكد مدى صعوبة البيئة الاقتصادية على الشركات البريطانية، ومن الواضح أن عشرات الآلاف من الشركات تكافح للبقاء».