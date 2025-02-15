«وول ستريت» مستقرة.. والأنظار على تفاصيل الرسوم الجمركية المقابلة

فتحت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» مستقرة، أمس، مع ترقب المستثمرين مزيداً من الوضوح فيما يخص خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية المقابلة بعد أن حققت مكاسب كبيرة في الجلسات السابقة. وكلف ترامب فريقه الاقتصادي، بوضع خطط لفرض رسوم جمركية مقابلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية على الرغم من أن التوجيه لم يصل إلى حد فرض تعريفات جديدة.

وقال لاري تينتاريلي كبير خبراء الاستراتيجيات الفنية لدى بلو تشيب ديلي تريند ريبورت ومؤسسها «أحدثت الرسوم الجمركية كثيراً من التقلبات قبل حوالي أسبوعين.

ولكن يبدو الآن أن الأسواق تتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك». وارتفع مؤشر داو جونز 9.6 نقاط أو 0.02% إلى 44720.99 نقطة عند الفتح وهبط ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.5 نقطة أو 0.01% إلى 6115.52 نقطة وتقدم مؤشر ناسداك 11.2 نقطة أو 0.06% إلى 19956.821 نقطة.