الدولار يتجه لخسارة أسبوعية مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية

يتجه الدولار لتكبد خسارة أسبوعية اليوم الجمعة بعد تأجيل فرض رسوم جمركية كان يخطط لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما عزز الآمال في أنها قد تكون أقل ضررا مما كان متوقعا.

في الوقت ذاته، ساهمت آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع اليورو.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أسابيع بعد أن أظهرت بيانات تراجع مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في يناير مما دفع المتداولين إلى رفع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وقال فاسيلي سيريبرياكوف محلل النقد الأجنبي لدى يو.بي.إس في نيويورك "لا تزال الأسواق تأمل في أن تكون الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية أقل حدة مما كان يخشى في السابق.

وربما يكون العنصر الأبرز هذا الأسبوع هو الحماس الناتج عن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإلى أي مدى قد يكون ذلك إيجابيا للنمو الأوروبي على وجه الخصوص".

وأضاف "ربما تكون مبيعات التجزئة عاملا ثالثا، لكنها أبقت الدولار في موقف ضعيف".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.44 بالمئة إلى 106.62 ويتجه صوب خسارة أسبوعية 1.3 بالمئة. وكان المؤشر وصل إلى 106.56، وهو أدنى مستوى له منذ 12 ديسمبر .

وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.0508 دولار. وهو في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بواقع 1.7 بالمئة.

وصعد الين الياباني 0.37 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 152.24 للدولار.

ووجه ترامب فريقه الاقتصادي أمس الخميس بإعداد خطط لفرض رسوم جمركية مضادة على كل دولة تفرض رسوما على الواردات الأمريكية.

وجاء هذا الإعلان على ما يبدو لأسباب كثيرة منها الدخول في محادثات مع دول أخرى، إذ قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب سيخفض الرسوم الجمركية إذا خفضت دول أخرى رسومها.

وتلقى اليورو والعملات الأوروبية الأخرى دعما هذا الأسبوع وسط حالة من التفاؤل بتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام.

وحذر نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس روسيا اليوم الجمعة من أن واشنطن قد تفرض عقوبات على موسكو إذا لم توافق على اتفاق سلام جيد مع أوكرانيا.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.84 بالمئة ​​إلى 97314.08 دولارا.