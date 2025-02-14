الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن

هدأت الأسهم الأوروبية قليلاً، الجمعة ، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، كما قفزت أسهم شركات المنتجات الفاخرة بعد إعلان شركة إيرميس لصناعة حقائب بيركين أرباحاً قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات. وأغلق المؤشر على مستوى قياسي خلال الجلسات الأربع الماضية.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ مارس 2024.

وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.3 % وفايننشال تايمز البريطاني 0.2 %، فيما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.3 % وفوتسي الإيطالي 0.2 %

وربح سهم إيرميس 4.2 بالمئة بعدما أعلنت شركة المنتجات الفاخرة الفرنسية عن زيادة مبيعات الربع الأخير بنسبة 18 بالمئة، ما يظهر إقبال المتسوقين الأثرياء بقوة على المنتجات الفاخرة باهظة الثمن مثل حقائب بيركين.

كما صعدت أسهم شركات أخرى للمنتجات الفاخرة خلال اليوم وزاد سهم بربري 1.6 بالمئة، وارتفع سهم ريتشمونت 1.4 بالمئة، وربح سهم إل.في.إتش.إم 1.7 بالمئة، وصعد سهم كيرينغ 1.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر السلع الشخصية الأوروبي 1.1 بالمئة بفضل هذه المكاسب.

في المقابل، انخفضت أسهم شركات الرعاية الصحية الكبيرة 0.7 بالمئة بسبب هبوط سهم شركة فريسينيوس للرعاية الطبية ستة بالمئة بعد توقعات بأن أرباحها ستكون دون التوقعات.

ونزل سهم دافيتا 11 بالمئة في تعاملات ما بعد ساعات التداول الخميس.

وفي الوقت نفسه، لم يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية مضادة الخميس ما يشير إلى وجود مجال للتفاوض.