استقرار العملات الرئيسية مع تقييم الأسواق لبيانات أمريكية

لم يشهد الدولار وغيره من العملات الرئيسية تغيرا يذكر اليوم الجمعة مع تقييم المتعاملين للتأثير المحتمل لرسوم جمركية عكسية أعلنتها واشنطن لكن لن تدخل حيز التنفيذ على الفور، في حين خفف تقرير أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المخاوف بشأن التضخم.

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه المعنى بالاقتصاد أمس الخميس بإعداد خطط لفرض رسوم جمركية عكسية على كل دولة تفرض رسوما على الواردات الأمريكية.

ورغم أن الرسوم الجمركية لن تسري على الفور، لكنه قد تدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع فيما يدرس فريق ترامب التجاري والاقتصادي الرسوم المتبادلة والعلاقات التجارية.

وأدى تأجيل تطبيق الرسوم إلى تعزيز التوقعات بوجود مجال أكبر للتفاوض.

وكتب راي أتريل رئيس محللي استراتيجية النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني في مذكرة بحثية "لا يزال الغموض بشأن التعريفات الجمركية سائدا، لكن الأسواق تستمد حاليا بعض الارتياح من أنباء تفيد بأن المجموعة التالية من التعريفات لن تدخل حيز التنفيذ قبل أبريل".

وتراجع مؤشر الدولار ليحوم حول أدنى مستوياته منذ 27 يناير عند 107.25، بعد أن طغى تأثير قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على التهديدات الوشيكة بفرض رسوم جمركية.

جاءت بيانات المؤشر أعلى من التوقعات، لكن الدلائل تشير إلى أن التضخم الأساسي في أسعار الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، من المرجح أن يكون أقل مما كان متوقعا ليناير كانون الثاني. وتصدر بياناته في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويتوقع تجار العقود الآجلة خفض أسعار الفائدة بنحو 33 نقطة أساس هذا العام، وذلك ارتفاعا من 29 نقطة أساس قبل بيانات أمس الخميس، لكنه أقل من 37 نقطة أساس قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عدة عملات رئيسية، عند 107.07 تقريبا.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع شعور المستثمرين بالارتياح إزاء أرقام مؤشر أسعار المنتجين، وهو ما ساعد الين على تعويض معظم خسائره بعد انخفاضه إلى 154.80 يوم الأربعاء.

وارتفعت العملة اليابانية قليلا إلى 152.64 مقابل الدولار اليوم الجمعة لكنها تظل تتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية منذ أوائل يناير.

واستقر اليورو قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 1.046925 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بدعم من التفاؤل بشأن محادثات السلام المحتملة بين أوكرانيا وروسيا. وانخفض في أحدث تعاملات 0.04 بالمئة إلى 1.0461 دولار.

ولامس الجنيه الاسترليني 1.25705 دولار وهو أعلى مستوى له منذ السابع من يناير. وتراجع في أحدث تعاملات 0.07 بالمئة إلى 1.256 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.