النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس وسط آمال في اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا ينهي العقوبات التي أحدثت اضطرابات في تدفق الإمدادات فضلا عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مضادة مما أثار مخاوف بشأن التضخم.

بحلول الساعة 01.41 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 74.63 دولارا للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 70.85 دولارا.

وانخفض الخامان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء بعد أن قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبرا عن رغبتهما في السلام في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين معه، وأمر ترامب كبار المسؤولين الأمريكيين بالبدء في محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وروسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، والعقوبات المفروضة على صادراتها من النفط الخام بعد غزوها لأوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات دعمت الأسعار المرتفعة.

وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة اليوم الخميس إن أسعار النفط تراجعت بعد أنباء محادثات السلام المحتملة بسبب "التفاؤل بتراجع المخاطر التي تهدد إمدادات النفط الخام".

وأشار المحللون إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى انخفاض إنتاج روسيا.

وقالوا إن "مؤشرات تقليص المعروض دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية. ويتردد أن العقوبات الأمريكية على شركات النفط والسفن الروسية أدت إلى تفاقم الوضع".

كما ضغطت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين على الأسعار بسبب مخاوف من تراجع النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية مضادة على كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية، في خطوة تزيد المخاوف من اتساع نطاق الحرب التجارية العالمية وتهدد بتسارع التضخم في الولايات المتحدة.

وتأثرت السوق أيضا بزيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام زادت 4.1 ملايين برميل إلى 427.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها ثلاثة ملايين برميل.