بيزوس وجيرانه... من يدفع ثمن رفاهية النخبة في "جزيرة المليارديرات" ؟

في جزيرة إنديان كريك إحدى أغنى المناطق في الولايات المتحدة، والتي تسمى بمدينة المليارديرات موطن بعض أشهر مليارديرات العالم، بمن فيهم جيف بيزوس وتوم برادي نشأ صراع بشأن الصرف الصحي مع جيرانهم على الرغم من مساكنها الفاخرة وموقعها المتميز، فهي تفتقر إلى نظام صرف صحي، وتحاول إرسال نفاياتها إلى جيرانها في سيرفسايد .

جزيرة المليارديرات

إنديان كريك مثالٌ للفخامة، جزيرةٌ اصطناعيةٌ تقع قبالة ساحل ميامي، تُوفّر عزلةً لسكانها الأثرياء، مع أقل من 40 منزلاً ، وسكان يغلب عليهم كبارُ التكنولوجيا، ونجوم الرياضة، والنخبة العالمية، رغم أن نوعية السكان هي الطبقة المخملية التي تحوز الجاه والمال لكن الجزيرة تعاني من صداع مزمن حيث تفتقر الجزيرة إلى ميزةٍ أساسيةٍ تُعتبرها معظم المجتمعات أمراً مُسلّماً به وهو نظام معالجة مياه الصرف الصحي وفق ديلي جالاكسي .

بحسب صحيفة نيويورك تايمز ، برزت المشكلة لأول مرة عندما اقترحت السلطات المحلية في إنديان كريك إرسال مياه الصرف الصحي إلى بلدة سيرفسايد المجاورة، قد يظن البعض أن هذا حل بسيط - يكفي نقل النفايات عبر الأنابيب إلى البلدة المجاورة والاكتفاء بالأمر، لكن اتضح أن سكان سيرفسايد كانوا يفكرون في أمر آخر وهو أنهم لم يكونوا مستعدين لتحمل التكلفة دون تعويض.

إدارة النفايات

تواجه سيرفسايد صعوباتٍ خاصة فيما يتعلق بإدارة النفايات، فقد خضع نظام الصرف الصحي في المدينة مؤخراً لتجديداتٍ شاملة بتكلفةٍ باهظة، مما تركها تحت وطأة ديونٍ ضخمة، لذا، عندما لجأت شركة إنديان كريك إلى سيرفسايد، لم توافق على هذا العرض فحسب، بل طالبت بعشرة ملايين دولار مقابل معالجة نفايات الصرف الصحي في الجزيرة الثرية.

لم يكن هذا القرار نابعاً من عدم المعقولية، بل من مبدأ الإنصاف، لم يُرِد مسؤولو سيرفسايد أن يتحمل سكانهم عبء صيانة نظام صرف صحي يُفيد أيضاً سكان إنديان كريك الأثرياء، ففي نهاية المطاف، كانوا يُموِّلون البنية التحتية للصرف الصحي الخاصة بهم لسنوات، وتُجسِّد رسوم العشرة ملايين دولار التكاليف التاريخية والمستمرة لصيانة النظام وضمان استدامته.

كيف حققت إنديان كريك هدفها؟

بدلاً من قبول الفاتورة الباهظة، رفع سكان إنديان كريك القضية إلى الهيئة التشريعية في فلوريدا، وباستخدام نفوذهم الكبير، تمكنوا من تمرير تشريع مكّنهم فعلياً من تجاوز مطالب سيرفسايد، يمنع القانون الجديد المدن من عرقلة أو فرض رسوم على تمديد شبكات الصرف الصحي إلى المناطق المجاورة، مما يضمن لإنديان كريك الاستفادة من البنية التحتية لسيرفسايد مجاناً .

لم تلق هذه المناورة السياسية استحساناً لدى العديد من سكان سيرفسايد، أو من شعروا بأن الأثرياء يستغلون نفوذهم المالي والسياسي مجدداً للتهرب من دفع نصيبهم العادل. ورغم أن القانون قد يكون قد أُقرّ قانونياً، إلا أنه أثار تساؤلات جدية حول الآثار الأوسع لهذا النوع من النفوذ، ففي نهاية المطاف، ليس لدى الجميع الوسائل اللازمة للضغط من أجل هذه المعاملة التفضيلية.

يُسلّط هذا الوضع في إنديان كريك وسيرفسايد الضوء على واقعٍ مُقلق، وهو النفوذ الهائل للأثرياء وقدرتهم على تجاوز الأنظمة التي يُلزم بها المواطنون العاديون، ليس الجدل حول من يتحمل تكاليف الخدمات العامة بالأمر الجديد، لكن هذه الحالة تحديداً تُبيّن مدى قدرة الأثرياء على ضمان عدم تحمّلهم أعباءً ماليةً، حتى عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية الأساسية .

ما يجعل هذه القضية مؤثرة للغاية هو انعكاسها للفجوة المتزايدة بين فاحشي الثراء وبقية المجتمع، لا يقتصر الأمر على الصرف الصحي فحسب، بل يتعلق أيضًا بكيفية استغلال أغنى الأفراد لمكانتهم الاجتماعية لتشكيل القوانين والسياسات لصالحهم، غالباً على حساب المجتمعات المحلية، مع استمرار هيمنة النقاشات حول التفاوت الاقتصادي والعدالة الضريبية ونفوذ الشركات على الخطاب العام، يُمثل نزاع إنديان كريك مثالًا واضحًا على كيفية تبلور السلطة والامتياز في الوقت الفعلي.