تراجع آمال خفض الفائدة يضغط على «وول ستريت»

هبطت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية، عند الفتح أمس، مع تفاقم المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يخفض أسعار الفائدة قريباً، بعد قراءة للتضخم أعلى من المتوقع.

وانخفض مؤشر داو جونز 236.0 نقطة أو 0.53% إلى 44357.7 نقطة، وتراجع ستاندرد أند بورز 43.4 نقطة أو 0.72% إلى 6025.08 نقطة، ونزل ناسداك 207.3 نقاط أو 1.06% إلى 19436.511 نقطة.

ووسعت الأسهم الأوروبية مكاسبها لتسجل صعوداً قياسياً، مدعومة بارتفاع أسهم شركات صناعة المشروبات بعد مكاسب قوية لشركة هاينكن. وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2% إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وقفز سهم هاينكن 11.7% بعد أن أعلنت الشركة تحقيق أرباح أفضل من المتوقع .

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق بدعم أسهم التكنولوجيا ومن بين الأسهم التي دعمت مؤشر نيكاي، أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الذي قفز 3.41% ومن بين 225 سهماً مدرجاً على نيكاي ارتفع 96 وانخفض 127 واستقر سهمان.