سعر الألمنيوم يتراجع بضغط من رسوم ترامب الجمركية

انخفض سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن لليوم الثاني على التوالي، وسط تقييم المستثمرين لتأثير فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على واردات المعدن.

ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25 % على كل واردات الألمنيوم والصلب اعتباراً من 12 مارس، ما يهدد بإعادة تشكيل التجارة العالمية للمعدنين المستخدمين في صناعات تشمل التعبئة والسيارات والبنية التحتية.

وأشار عدد من المحللين إلى أن التأثير على سعر الألمنيوم سينعكس بشكل أكبر، عبر ارتفاع علاوات الأسعار المحلية في الولايات المتحدة، وليس الأسعار العالمية.

هناك تكهنات أيضاً بشأن احتمالات تغيير وجهة إمدادات الألمنيوم بعيداً عن أمريكا، وما إذا كانت بعض الدول قد تعفى من الرسوم الجمركية.

وطلبت اليابان إعفاء شركات الألمنيوم والصلب اليابانية من الرسوم الجمركية، بينما تلقت الآمال المعلقة على احتمال حصول أستراليا على إعفاء ضربة من المستشار التجاري لترامب، بيتر نافارو، الذي وصفها بأنها «تدمر» سوق الألمنيوم في الولايات المتحدة.

كتب محللو «سيتي غروب» في مذكرة أنه «من الصعب الجزم بفترة تطبيق رسوم جمركية عند هذا المستوى بالنظر إلى التغيرات والاستثناءات السابقة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على الألمنيوم، بالأخص فيما يرتبط بكندا».

تراجع سعر الألمنيوم 1 % إلى 2618 دولاراً للطن، خلال التداولات، بينما تذبذبت أسعار المعادن الأساسية الأخرى، حيث ارتفع الزنك 1 %، وانخفض النيكل 1.2 %.