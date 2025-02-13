انخفاض سوق العملات المشفرة 2.89 %

انخفضت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة، أمس، بنسبة 2.89% إلى 3.13 تريليونات دولار، رغم ذلك ظلت التجارة في الصناعة مرتفعة.

حيث قفز حجم التداول اليومي بنسبة 8.71% إلى 105.22 مليارات دولار، واحتفظت «البيتكوين» بموقفها عند مستوى 95 ألف دولار رغم انخفاضها بنسبة 2.57% في آخر 24 ساعة.

نظرة حذرة

وزاد المستثمرون في هذه العملة المشفرة مراكزهم القصيرة، ما يشير إلى نظرة حذرة وخوف بين المستثمرين الكبار. وبغض النظر عن ظروف السوق لا تزال هيمنة «البيتكوين» قوية.

حيث تبلغ حالياً 60.43%، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير 2021، ما يسلط الضوء على تأثيرها المستمر على السوق في نطاقه الأكبر.

ويبلغ سعر «بيتكوين» حالياً 96009 ألف دولار، ويبدو أنه استقر ضمن نطاق 92000 دولار إلى 102000 دولار، ما أثار مناقشات حول مسار العملة في المستقبل، وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العملة المشفرة الرائدة لديها ما يكفي من الزخم لتشكيل مستويات قياسية جديدة قريباً.

سوق العملات

وانخفض سعر الإيثريوم بنسبة 3.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليتم تداولها عند سعر 2,604.56 دولار، بينما شهد سعر سولانا انخفاضاً بنسبة 4.38%، ليصل إلى 195.51 دولاراً.

كما انخفض سعر ريبل بنسبة 3.48% ليصل إلى 2.41 دولار، ليعكس سوق العملات البديلة الأكبر حجماً مشاعر منخفضة، حيث يتحوط المتداولون للمخاطر.