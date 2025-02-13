الدولار يلتقط الأنفاس

توقفت قليلاً، أمس، موجة صعود شهدها الدولار مدفوعة بالرسوم الجمركية. وفي التداولات الآسيوية ارتفع الدولار 0.7 في المئة إلى 153.56 يناً، ليتجاوز متوسط تحركاته خلال الـ200 يوم السابقة، لكنه شهد انخفاضاً محدوداً أمام عملات أخرى، وسجل مستوى 1.0358 دولار لليورو.

وفي شهادة أمام الكونجرس تمسك، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، بوجهة النظر التي تميل إلى التأني في خفض أسعار الفائدة، وهو ما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى الارتفاع بنحو أربع نقاط أساس.

وحوم الجنيه الاسترليني، الذي صعد بنحو 0.7 % الثلاثاء، حول 1.2441 دولار في التعاملات الآسيوية، وسجل الدولار الأسترالي مكاسب أكثر هامشية، وسجل 0.6291 دولار.

وندد الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم. وقالت المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات مضادة.

ويفترض مستثمرون أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية إيجابياً على الدولار، من خلال إعادة تشكيل تدفقات التجارة وتشجيع دول أخرى على إضعاف عملاتها للتعويض عن الضرائب، لكن محللين يقولون، إن تبعات التضخم أقل وضوحاً، ومن الصعب القول كيف ستتكشف تبعات الرسوم الجمركية والإجراءات المضادة.

وصعد الدولار الكندي المتأثر بالرسوم الجمركية، واقترب من أعلى مستوى خلال العام حتى الآن عند 1.4295 للدولار، رغم أن مسؤولاً في البيت الأبيض قال إن الرسوم الجمركية على الصلب ستضاف إلى ضريبة بواقع 25% جرى تهديد المكسيك وكندا بفرضها.وظل البيزو المكسيكي وعملات أخرى لأسواق ناشئة تحت ضغط قرب المستويات المتدنية، التي سجلتها في الآونة الأخيرة.