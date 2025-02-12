أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 و2026

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط خلال عام 2025، قائلة إن السفر الجوي والبري سيزيد من الاستهلاك وإن من غير المتوقع أن تؤثر الرسوم التجارية المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.45 مليون برميل يوميا في عام 2025 وبمقدار 1.43 مليون برميل يوميا في عام 2026.

ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي.

وتابعت أوبك تقول في التقرير "ننتظر لنرى كيف ستؤثر الرسوم الجمركية المحتملة وغيرها من تدابير السياسات (على النمو) وإلى أي مدى".

وأضافت "من غير المتوقع حتى الآن أن تؤثر بشكل ملموس على التوقعات الأساسية الحالية للنمو".